الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورات مكثفة لتدعيم خدمات تنظيم الأسرة في 7 مراكز بسوهاج

صحة سوهاج
صحة سوهاج

نظمت  إدارة تنظيم الأسرة عدة دورات تدريبية وذلك لتدريب فرق إشراف الإدارات الصحية بالمحافظة على تنمية مهارة الإدارة والقيادة وتحريك المجتمع وذلك بالتنسيق مع مشروع "أسرة" والمهتم  بدعم وتنمية الأسرة السوهاجية ويهدف الى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والإختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بالوعي الصحي والارتقاء بصحة الأمهات والأطفال. 

في الفترة من 15 وحتي 19ديسمبر الجارى وذلك بحضور الدكتورخالد عاطف مدير عام  إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.وفريق تنظيم الأسرة بالإدارات المستهدفة وهي المنشاه، اخميم، ساقلته،جرجا، جهينة،دار السلام،المراغة وشارك من كل إدارة مدير الإدارة الصحية،مسئول تنظيم الأسرة بالإداره ،مشرفة تمريض تنظيم الأسرة بالإدارة،مشرفة الرائدات بالإدارة وقام بالتدريب الدكتور محمد سرور استشاري تدريب بهيئة باثفايندر.

وخلال إجتماع  عقده الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج و خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة واعضاء فريق تنظيم الأسرة بالمديرية. علي هامش تلك الدورات.
قال "أبو هاشم" أن محافظة سوهاج تسعى دائمًا لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواكبة  للتنمية، حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من القيادة السياسية، والعديد من المشروعات التنموية والخدمية، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، بدعم مشروع "أسرة " لتعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لإختيار السلوكيات الصحيحة التى تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء او الإستمرار فى إستخدام خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية عالية الجودة  يقدمها مقدمو الرعاية الصحية من القطاعى الحكومي والخاص.

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة المصرية، وجهود الدولة لمواجهة القضايا السكانية وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

تنظيم الأسرة الصحية الأسر وتنمية بصحة الأمهات بقطاع السكان

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