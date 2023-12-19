غدًا.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم، عقد جلسة خاصة غدا الأربعاء، في الساعة العاشرة لأداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية وذلك خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية السبت الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة الستين من الدستور واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووفق المادة 60 من من الدستور يجب أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين.

كان مجلس الوزراء الكويتي نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت عمال بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، ليكون بذلك الأمير السابع عشر للكويت.

وولد الشيخ مشعل الصباح في الكويت عام 1940 وهو الابن السابع لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت ما بين عامي 1921 و1950، وفي أكتوبر عام 2020 تمت مبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد بعد اختياره من قبل الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

أمير الكويت يواصل تلقي العزاء في الشيخ نواف الأحمد

واستقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان اليوم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز عادل ماجد بورسلي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكبار القياديين بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.