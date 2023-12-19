تداول 11 ألف طن بضائع و741 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 741 شاحنة و846 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة و832 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 274 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما تغادر السفينتين أمل ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل وغادرت السفينة وادي الكرم إلى روسيا.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و262 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس علي متنها 715 سيارة بوزن 1430 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1090 راكبا بموانيها.

مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح على متن 19 طائرة دولية

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال ما يقرب من 30 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 19 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 8 رحلات من ألمانيا، رحلتان من النمسا، ورحلة إنجليزية، ورحلتان من سويسرا، ورحلة من هولندا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة داخلية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة، 100 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.