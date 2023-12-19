إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

أصيب الصحفيان إسلام بدر ومحمد أحمد، صباح اليوم، بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة "بلوك 2" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أسفر القصف الإسرائيلي عن وقوع عشرات الشهداء في مربع سكني ببلوك 2 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قصف الاحتلال لجباليا قبل قليل

عشرات الشهداء والمصابين في قصف الاحتلال لجنوب قطاع غزة

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وتركز القصف فجر اليوم الثلاثاء، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية ومحلية في رفح باستشهاد 25 مواطنًا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء.

كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.



جريفيث: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

في سياق متصل، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة.

وأضاف جريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

وتابع: "لقد وعدنا الجانب الإسرائيلي بهذا (تجنب قصف المدنيين)، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقًا في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف"، مؤكدًا أن عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة وعدوانًا على غزة، خلّفت نحو 19 ألفًا و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.