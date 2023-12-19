الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات جوية وقذاف إسرائيلية تستهدف المبانى والمستشفيات بأحياء غزة

قصف غزة
قصف غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية،إأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا في مدينة رفح أقصى جنوب غزة وخلف القصف العشرات من الشهداء والمصابين، وتم نقلهم لمستشفيات رفح.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الإسرائيلية مستمرة في المحافظة الوسطى وخلفت 5 شهداء نقلوا لمستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة للاستهدافات والأحزمة النارية في حي الشجاعية والزيتون وقصف مناطق واسعة في المنطقة الشرقية لخان يونس.

وتابع، أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها باتجاه منازل المواطنين بخان يونس، واستهدفت منزل بجوار مدرسة تأوي العديد من النازحين، مما أدى لإصابة عدد كبير منهم، وتم نقلهم لمستشفى ناصر.

مستشفى الشفاء لا زال يتعرض لاعتداء إسرائيل

وأكد أن مستشفى الشفاء لا زال يتعرض لاعتداء إسرائيل فصباح اليوم تم استهداف مبنى الجراحات المتخصصة مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين والكوادر الطبية المتواجدة بالمستشفى، بالإضافة لحرمان المستشفيات من المساعدات الطبية بهدف منعها من تقديم خدمات للمرضى، وهذا السيناريو تكرر مع مستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان. 

القاهرة الإخبارية استهدفت المستشفيات منزل النازحين قصف خان يونس

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