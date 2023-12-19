الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: فيديو الأسرى المسنين لدى حماس أشعل الشارع الإسرائيلي

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الفصائل الفلسطينية نشرت فيديو لـ3 من المسنين المحتجزين لديهم، مؤكدة أن هذا الفيديو أشعل الشارع الإسرائيلي أكثر.

وأضافت “دانا”، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من نشر الفيديو هو أن حماس أكدت أنها قادرة على إطلاق سراح 3 من المسنين وكان هناك تشكيك في الرواية وأنه لا يوجد سوى فتيات وشباب ضمن الأسرى، ولذلك خرج الفيديو لتؤكد حماس صدق كلامها.

وتابعت، أن هناك حراكًا واسعًا في تل أبيب وبالتحديد أمام وزارة الدفاع وذلك خلال انعقاد مجلس الحرب وهذه العائلات أصبحت في زخم أكثر ووسعت من مظاهراتها بعد إعلان تأسيس ميدان الرهائن والذي سيكون مكانا للتظاهر بتل أبيب.

 المتظاهرون ينصبون الخيام أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

وأشارت إلى أن المتظاهرين ضعوا خيامًا أمام مقر وزارة الدفاع ودعوا لصفقة شاملة تعني الكل مقابل الكل ورفعوا شعارات أن عودة 109 تابوت لن تعد انتصارات للجيش الإسرائيلي وأن الغارات المكثفة على غزة قد تؤدي لمقتل المحتجزين.

القاهرة الإخبارية المسنين أشعل الشارع الإسرائيلي حماس الخيام الدفاع الإسرائيلية

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