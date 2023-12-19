عبد الفتاح على: "أنا الشعب" إنتاج المتحدة لتوثيق ملحمة الانتخابات الرئاسية 2024

قال عبد الفتاح علي، كاتب سكريبت فيلم “أنا الشعب"، إن فكرة فيلم “أنا الشعب" تهدف بشكل أساسي إلى توثيق كافة الأحداث التي حدثت في مصر منذ الإعلان عن بدء الانتخابات الرئاسية وحتى ظهور النتيجة.

“أنا الشعب”

وأكد عبد الفتاح علي، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن “أنا الشعب” هو فيلم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوثيق ملحمة الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف في حديثه، أن هذا الفيلم رصد مدى الجهد الكبير الذي بذله المتطوعين من أجل توصيل المساعدات المختلفة للمواطنين إلى كافة المحافظات المصرية.

وتابع:" الانتخابات الرئاسية كانت مفاجئة لي بصورة كبيرة، حيث رصدنا في الفيلم هذا الإقبال الكثيف والغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية، حيث تم الاستعانة بالتقارير المصورة التي تم إذاعتها عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية والغربية".

الشباب المصري بطل الحكاية

وفي سياق متصل قالت إنجي شكري، منتجة محتوى القطاع “بالمتحدة”، إن أبرز ملامح التوثيق في هذا الفيلم كان بطلها الشباب المصري، حيث كان هناك حرص كبير من هذه الفئة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.