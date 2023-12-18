أسامة السعيد: ألمواطن تمسك بواجبه ودوره في صناعة المستقبل

توجه الكاتب الصحفي أسامة السعيد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه بهذه الثقة غير المسبوقة في تاريخ مصر، وعلق: "ألمواطن تمسك بواجبه ودوره في صناعة المستقبل".

وأكد “السعيد” خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الانتخابات الرئاسية 2024 بمثابة استكمال لمسار الديموقراطية المصرية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية استقطبت الكثير من المراقبين للتركيز على نسبة المشاركة إذا أنها الأكبر بتاريخ الانتخابات المصرية وتمثل 66.4 نسبة انتخابات 2024.

ولفت الي ان انتخابات 2024 غير مسبوقة وشهدت حضورً جماهيريًا حاشدً دل على أن المواطن لديه من الوعي ما يكفي ليشارك في أختيار رئيس مصر.

المشاركة الفعالة في الانتخابات

وأشار إلى، أن كل مصرى شارك بالانتخابات الرئاسية 2024 للحفاظ على ما تحقق بالدولة المصرية على مدى العقد الماضى لإدراكة أن ما تحقق جاء بتضحيات كبيرة من جانب المواطن والجيش والشرطة والأداء السياسي رفيع المستوى من القيادة المصرية.