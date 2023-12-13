الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: تراجع شعبية بايدن لن يمنعه من مواصلة دعمه لإسرائيل

الصحفي أسامة السعيد
الصحفي أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تواجه ضغوطًا دولية كبيرة، إضافة إلى تراجع شعبيته بسبب دعمه لإسرائيل.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن بايدن يتعرض لبعض التذبذب، ولكن هذا لا يعني أن دعمه لإسرائيل سيتأثر.

وتابع، أن إدراك الدولة المصرية لخطر المخطط الإسرائيلي ومشروع التهجير القسري للفلسطينيين وتصديها له، وضع إسرائيل في حرج بالغ وكشف المشروع أمام العالم.

وأضاف أن وسائل الإعلام الغربية كشفت عن أن هناك سيناريوهات يتم ترويجها فيما يسمى التهجير الطوعي للفلسطينيين، ومصر رفضته لأنها تراه تصفية للقضية الفلسطينية.

مصر تستضيف 9 ملايين من جنسيات مختلفة ولكن الأمر مختلف بالنسبة لغزة

وأشار إلى أن مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين من جنسيات مختلفة، ولكن هذه المسألة مختلفة تمامًا، فنحن نتحدث عن تصفية القضية الفلسطينية.

أسامة السعيد بايدن شعبيته دعمه لإسرائيل ضغط شعبي دولي التهجير القسرى

مواد متعلقة

البيت الأبيض: بايدن يجتمع بعائلات رهائن أمريكيين محتجزين فى غزة

بعد تصريحات بايدن.. خبير سياسى: "مسرحية.. الدعم الغربى لإسرائيل مستمر"

هانتر بايدن: لا شىء يؤكد أن والدى مشارك فى أعمالى وهذا لم يحدث على الإطلاق

خطة خاصة.. كيف يتعامل بايدن مع إسرائيل بشأن حرب غزة؟

فلسطين: نأمل فى ترجمة تصريحات بايدن بشأن حل الدولتين لأفعال

"CNN": خلافات بايدن ونتنياهو خرجت للرأى العام العالمى

الأكثر قراءة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك