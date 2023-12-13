أسامة السعيد: تراجع شعبية بايدن لن يمنعه من مواصلة دعمه لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تواجه ضغوطًا دولية كبيرة، إضافة إلى تراجع شعبيته بسبب دعمه لإسرائيل.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن بايدن يتعرض لبعض التذبذب، ولكن هذا لا يعني أن دعمه لإسرائيل سيتأثر.

وتابع، أن إدراك الدولة المصرية لخطر المخطط الإسرائيلي ومشروع التهجير القسري للفلسطينيين وتصديها له، وضع إسرائيل في حرج بالغ وكشف المشروع أمام العالم.

وأضاف أن وسائل الإعلام الغربية كشفت عن أن هناك سيناريوهات يتم ترويجها فيما يسمى التهجير الطوعي للفلسطينيين، ومصر رفضته لأنها تراه تصفية للقضية الفلسطينية.

مصر تستضيف 9 ملايين من جنسيات مختلفة ولكن الأمر مختلف بالنسبة لغزة

وأشار إلى أن مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين من جنسيات مختلفة، ولكن هذه المسألة مختلفة تمامًا، فنحن نتحدث عن تصفية القضية الفلسطينية.