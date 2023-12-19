الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

احدى صانعى "أنا الشعب": تناول الإعلام الغربى بكثافة للانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق

الإقبال الكثيف على
الإقبال الكثيف على الانتخابات

قالت مي سمير، إحدى صانعي فيلم أنا الشعب، إن هذا الفيلم يحتوي على عدد كبير من مقاطع الفيديوهات التي توثق مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل دقيق ومحكم للأجيال القادمة.

 

“أنا الشعب ”

وأكدت مي سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فيلم “أنا الشعب” تناول موقف الصحافة الغربية للمشهد الانتخابي المصري، حيث التغطية الصحفية العالمية للانتخابات المصرية هذه المرة أمر غير مسبوق على الإطلاق.

 

وتابعت:" الإعلام الغربي نقل المشهد الانتخابي المصري بشكل فيه نوع من الصدق، حيث كانت الانتخابات الرئاسية غالب عليها العنصر الديمقراطي الحر".

 

 الإقبال الكثيف على الانتخابات

واستطردت:" الحديث في الخارج كان يدور حول أن الانتخابات المصرية 2024 مختلفة بصورة كبيرة وغير مسبوقة، وهذا الاختلاف تم ترجمته من خلال الإقبال الكثيف على اللجان في الداخل والخارج".

إحدى صانعي أنا الشعب فيلم أنا الشعب اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية شادي شاش

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