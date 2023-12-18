رئيس كهرباء شمال الدلتا يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكر في بيان صادر عن الشركة جاء فيه: «يتقدم المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وجميع االعاملين بنطاق الشركه بمحافظات (الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط)، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) لفوزه بفترة رئاسية جديدة وتجديد الثقه التي استحقها فخامته بكل جداره في الانتخابات الرئاسيه للعام ٢٠٢٤، وذلك بتاكيد كافة فئات الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق اعلي مكانه لمصرنا، مؤكدين بذل كل الجهود لدعم مسيرة التنمية راجين من المولى عز وجل أن يسدد خطانا ويكلل جهود سيادته المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر ويوفقه لما فيه خير البلاد من أجل رفعة شأن مصرنا الحبيبة».

وكان تقدم الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء جاء فيه "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة لسيادتكم بتولي فترة رئاسية جديدة، والثقة المستحقة من شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة، وذلك لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة".