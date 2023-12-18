وزير الكهرباء يهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024

تقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء جاء فيه "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة لسيادتكم بتولي فترة رئاسية جديدة، والثقة المستحقة من شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة، وذلك لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة.

وأنقل لسيادتكم تاكيد جميع العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن".