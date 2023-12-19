الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"منتجى الأقطان ": إنشاء أكبر مصنع للنسيج فى الشرق الأوسط سيزيد مساحات زراعات القطن

قطن
قطن

أكد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ارتفاع أسعار الأقطان هذا العام في ظل إنشاء أكبر مصنع نسيج في الشرق الأوسط والاتجاه لتصدير القطن مصنع سيزيد من القيمة المضافة للطن ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال على زراعة الأقطان وزيادة المساحات والإنتاج الموسم المقبل، وعودة القطن المصري إلى الريادة الأخرى. 

وقال "السعدني" في تصريحات"  للدستور"  إن أسعار القطن في الوجه البحري شهدت ثباته في الأسعار وخاصة أقطان الإكثار التي وصلت سعرها إلى 13،300 جنية للقنطار بينما وصل سعر القطن التجاري إلى 12،700 جنيه، مشيرا الى ضرورة وضع سعر ضمان للمحصول من قبل جني المحصول من الحقول حتى يتم عمليات التوريد دون معوقات حيث أن كميات التسويق حتى الآن محدودة على الرغم من ارتفاع الأسعار.

 

زيادة المساحات

وأوضح رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان أننا سنحافظ على الأسعار مرتفعة لزيادة مساحات القطن العام المقبل لتوفير القطن الخام للمصانع والمحالج إلى جانب التصدير للخارج، لافتا إلى انتهاء موسم القطن في الوجه القبلي مبكرا ونعمل على زيادة المساحات في الوجة القبلي العام المقبل مع زيادة التجمعات التسويقية التي تستقبل عمليات التوريد، وتصدير القطن مصنع بدلا من تصديره خام، لما يمتاز به القطن المصري من جودته العالمية والعودة إلى الريادة واعتلاء عرش الأقطان العالمية.

 

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد القطن بمركز البحوث الزراعية والجمعية العامة لمنتجي الأقطان الحفاظ على أصناف القطن المصري من الخلط باعتبار أن القطن المصري أفضل الأصناف على مستوى العالم.

-منتجى الأقطان إنشاء أكبر مصنع للنسيج الشرق الاوسط سيزيد مساحات القطن العام

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