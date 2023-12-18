الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية جديدة للقمح

القمح
القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم الشحن من 1 إلى 14 فبراير 2024/ أو من 15 إلى 29 فبراير 2024، موضحة أنه يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين).

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف والبت تعقد يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

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