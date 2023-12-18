رئيس كهرباء جنوب الدلتا يهنئ السيسي بتجديد الثقة لولاية ثالثة

هنأ المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وذكر بيان صادر عن الشركة جاء فيه: «بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نتقدم بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتولي فترة رئاسية جديدة شاكرًا عطائه المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة، لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم».

وأشار البيلى إلى ان الانتخابات الرئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع" لمزيد من الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة وندعو الله أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.