الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 سنة لسائق يتاجر في المخدرات بمنطقة أوسيم

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، معاقبة عاملا وسائق «توك توك» بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتجارهما في مخدر الحشيش وغرامة 200 ألف جنيه في أوسيم.

وتتهم النيابة العامة «ع.ب.د» 21 سنة، عامل، و«ع.م.ع»، 24 سنة، سائق «توك توك»، لأنهما بدائرة مركز شرطة أوسيم، أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غيرمشخشن (خرطوش)، وأحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 60 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مشخشنة والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة مما تستخدم على الاسلحة النارية الخرطوش وهي كاملة وصالحة للاستخدام وسليمة.

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