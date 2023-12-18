الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يُشارك مسيرة شبابية الاحتفال بنجاح الاستحقاق الرئاسي 2024

مسيرة شبابية
مسيرة شبابية

حرص عددًا كبيرًا من الشباب على تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مرور موكبه من أحد شوارع القاهرة بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثالثة.

وحرص الشباب على توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فردها عليهم وأوقف موكبه لمبادلتهم التحية.

وأجرى الرئيس السيسي، مساء اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعددٍ من الشوارع لمشاركة المصريين احتفالاتهم بنجاح العرس الديمقراطي.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

الرئيس عبدالفتاح السيسي موكبه شوارع القاهرة تحية فوزه بولاية ثالثة

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