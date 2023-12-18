القومى لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسى بتجديد ثقة الشعب المصرى

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لدورة رئاسية جديدة رئيسا لمصر.



وأكد المجلس ثقته في رؤية الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وإذ يعرب المجلس عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالًا كثيفًا من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

فى تلك التجربة الديمقراطية المهمة لمسيرة ومستقبل الشعب المصرى، فإن المجلس يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمشاركتهم الفعالة في متابعة العملية الانتخابية، والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.