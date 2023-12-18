وزير السياحة والقيادات يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بخالص آيات التهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، ولتجديد ثقة الشعب المصري العظيم في استكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، وذلك عقب الإعلان رسميًا اليوم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأعرب وزير السياحة والآثار، في تهنئته التي جاءت نيابة عن نفسه وعن القيادات والعاملين بالوزارة، عن سعادته وتقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصري ومشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي شهدت إقبالًا غير مسبوق، مما يؤكد حرص الشعب المصري على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة، وهو الأمر الذي نال إشادة واسعة من المحافل الدولية والإقليمية، داعيًا الله عز وجل أن يوفق الرئيس في خطة التنمية والتطوير والإصلاح وبما يحقق طموح وآمال الشعب المصري.



قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

كانت قد حرصت قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، على مدار اليوم وأمس، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أول وثاني أيام التصويت، من بينهم غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى مساعدي ومستشاري السيد الوزير، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة.

كما حرص، أيضًا، العاملون بالوزارة والهيئات التابعة لها، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم الدستورية وتأكيد على وعيهم الوطني.

وذلك حرصًا على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد واجبًا وطنيًا، وحقًا كفله الدستور لكل المصريين.