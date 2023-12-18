الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان تحتفل بفوز السيسي في الانتخابات.. والمحافظ: يعكس وعي المصريين

الاحتفالات
الاحتفالات

عقب إعلان فوز الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة بنسبة 89.6% من أصوات الناخبين، خرجت جموع المواطنين بمختلف بالشوارع والميادين بمحافظة أسوان رافعين الأعلام سواء المترجلين على أقدامهم أو بالسيارات المزينة بصور الرئيس السيسى، مرددين الأناشيد الوطنية والهتافات الحماسية، ومطالبين بأن يعبر بالوطن نحو مستقبل أفضل، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

فرحة عارمة لفوز الرئيس السيسي 

وجاء ذلك فى اطار تعبير المواطنين عن فرحتها فى مسيرات جماهيرية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان، لفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية واستكماله فترة جديدة. 

فيما قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لرئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية يعكس وعى الشعب المصرى، وإدراكهم لأهمية الأستقرار ومواجهة التحديات، والإستمرار فى مسيرة البناء والتنمية والعمران.

وتقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بخالص التهانى القلبية بإسم أهالى المحافظة للرئيس السيسى بمناسبة فوزه فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 89.6%، وتجديد الثقة من أبناء الشعب المصرى العظيم لتولى هذه المرحلة الهامة لقيادة الوطن، واستكمال خطط البناء والتنمية والإستقرار من أجل تحقيق نهضة الوطن ونموه وإزدهاره.

وتابع محافظ أسوان داعيًا أن يوفق الله عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الجديدة، وأن يسدد خطاة  لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، والوصول بكنانة الله إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يحفظ وطننا الغالى من كل مكروه وسوء.

وأشار محافظ أسوان إلى أن وعى الشعب المصرى ساهم فى صنع ملحمة وطنية من خلال مشاركته الإيجابية ليسطرها التاريخ بحروف من نور، ليؤكد ذلك أن المصريين لا يعرفوا المستحيل ولا اليأس، ويساندون قيادتهم السياسية الحكيمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بكافة مؤسساتها.

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احتفالات أسوان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالات الاهالي أعلام مصر فرحة عارمة للمواطنين

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