الحريري: فوز السيسي بولاية جديدة ستمكنه من قيادة مصر وسط عواصف المنطقة

هنأ سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، الرئيس السيسي بعد فوزه بولاية جديدة، مشيرًا إلى أنها ستمكنه من قيادة مصر وسط عواصف المنطقة التي نشهدها في الوقت الراهن، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.