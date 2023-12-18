الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتهنئة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية جاء فيه: «أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التى أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور مكثف وفريد، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة.

وأنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن».

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