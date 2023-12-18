الأهلى فى المونديال.. البعثة تستعد لمغادرة فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة المشعة

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمدينة جدة لمغادرة فندق الإقامة والتحرك إلى استاد الجوهرة المشعة، من أجل خوض لقاء الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا، في إطار الاستعداد للمباراة، كما عقد محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلى فى المونديال.. الفريق يواجه فلومينينسي البرازيلى



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم، فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

تبدأ المباراة تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويعد فريق فلومينينسي خامس فريق برازيلي يلتقي به الأهلي طوال تاريخه بالبطولة، سبق للأهلي اللعب مع انترناسيونال عام 2006، وكورنثيانز عام 2012، وبالميراس عامي 2021 و2022، وفلامنجو نسخة فبراير 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

يذكر أن الأهلي صعد للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.