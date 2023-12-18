الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس الرقابة النووية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكر بيان صادر عن الهيئة جاء فيه: يتقدم الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بكل الفخر والاعتزاز بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد ثقة جموع الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، والفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ لفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات مستقبلية، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة بأقدامٍ ثابتة، ورؤية وطنية واضحة للاحتفاظ بمكانتها أمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا. 
كما تقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بخالص الشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الوعي والاصطفاف خلف الوطن من أجل الحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره من خلال زخم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيسه المنتخب. 

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