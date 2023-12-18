الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفالات فى جنوب سيناء بفوز الرئيس السيسى بانتخابات 2024

احتفالات في جنوب
احتفالات في جنوب سيناء بفوز الرئيس السيسي

احتشد عدد كبير من المواطنين المصريين في شوارع وميادين محافظة جنوب سيناء، وذلك للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوليه قيادة الشعب المصري لولاية قادمة.

الاحتفالات المصرية

وحرص المواطنون على الاحتفال بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة بالأغاني الوطنية والأعلام المصرية.

الانتخابات الرئاسية 

كان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و483 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

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