بعد فوز الرئيس السيسي.. "إكسترا نيوز" تستعرض احتفالات المصريين بأسوان

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” مقطع فيديو صغير لاحتفالات المصريين في محافظة أسوان، وذلك بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الانتخابات الرئاسية

واحتشد المواطنين في الشوارع والميادين الرئيسية في المحافظة من أجل التعبير عن فرحتهم الشديدة بفوز الرئيس السيسي في هذه الجولة الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و483 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

كان انطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس. وشهدت اللجان الانتخابية تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان.