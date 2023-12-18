رئيس جامعة الوادى الجديد: الرئيس السيسي الأقدر على استكمال مسيرة البناء والتنمية

تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال في رسالته نيابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى عموم وطلاب الجامعة، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.

وأشاد رئيس جامعة الوادي الجديد بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الهيئة، إن جمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

فيما جاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي أصوات مليون و986 ألف و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

بينما حل المرشح فريد زهران ثالثًا بأصوات بلغت مليون و776 ألف و952 صوتًا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وجاء المرشح عبدالسند يمامة في المركز الرابع بإجمالي أصوات 822 ألف و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة