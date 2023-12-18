الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد: الرئيس السيسي الأقدر على استكمال مسيرة البناء والتنمية

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال في رسالته نيابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى عموم وطلاب الجامعة، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.

وأشاد رئيس جامعة الوادي الجديد بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الهيئة، إن جمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

فيما جاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي أصوات مليون و986 ألف و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

بينما حل المرشح فريد زهران ثالثًا بأصوات بلغت مليون و776 ألف و952 صوتًا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وجاء المرشح عبدالسند يمامة في المركز الرابع بإجمالي أصوات 822 ألف و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة

رئيس جامعة الوادي الجديد عبد الفتاح السيسي انتخابه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الانتخابات الرئاسية تجديد الثقة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة