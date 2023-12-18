الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: شهدنا اصطفافًا شعبيًا لتجديد الثقة في الرئيس السيسي

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أنه بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، جدد الشعب المصري ثقته فى قيادته الحكيمة، وسط مشهد وطنى ديمقراطى راقى حظي بمشاركة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية والتي شهدت لها مختلف المنظمات والكيانات السياسية بحسن سيرها وتنظيمها، وحضور لافت وقوي لمختلف عناصر النسيج الوطني، وذلك بنسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%.

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نائب: فوز السيسي "باكتساح" تأكيد على انحياز الشعب للأمن والاستقرار

الشعب المصري صفا واحدا 

ولفت "اللمعي" إلى أن تلك الانتخابات هذه المرة لم تكن مجرد ممارسة لحق أقره الدستور للمواطن، ولكنها أكدت للجميع أن الشعب المصري يقف صفا واحدا مساندا لمصر وقيادتها في حماية أمنها القومي واستقرارها، خاصة في الظروف الإقليمية المحيطة والمعقدة، ومن ثم كان هناك وعي وإصرار لدى المصريين للمساهمة فى رسم مستقبل الوطن باختيار إدارة قادرة على تحمل المسئولية وتحدى الصعاب التى تواجهها الدولة داخليًا وخارجيًا بما يملكه الرئيس السيسي من رؤية ثاقبة وسياسات دبلوماسية تسعى للسلام وإعلاء الإنسانية.

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احتفالات ومسيرات بالأعلام فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

 

مشاهد حضارية 

وعبر "اللمعي" عن اعتزازه وفخره لما سطره المصريون من مشاهد حضارية للإدلاء بأصواتهم خلال أيام الاقتراع ليعطوا درسا للعالم أجمع بأن الشعب هو صاحب السيادة وتأكيد أن ما أنجزته الأمة المصرية العريقة على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم وأصر عليه، واليوم يسعى للحفاظ على مكتسباته وتحصينها من أي تهديدات تنال من استقرارها وأمنها بحرصه النزول بكثافة للجان التصويت، واختيار القائد الأجدر لحكم البلاد، في تلك المرحلة العصيبة عالميا بما لديه من استراتيجية يضع فيها المواطن المصري أولوية وينتصر فيها للقضايا القومية والعربية.

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وتوجه "اللمعي" بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي لم تدخر جهدا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تليق بمصر ومكانتها، واحتكما لضمير القاضي، لتمر دون تجاوز أو انتهاكات وحرصت على الوقوف في مسافة واحدة بين جميع المرشحين بما أدى لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية وضمنت التعبير عن صوت المواطن المصري وقراره.

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