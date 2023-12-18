محافظ مطروح يُتابع جاهزية المعدات والافراد للتعامل مع الأزمات (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدى جاهزية المعدات والافراد لمواجهة اى أزمات أو كوارث، وذلك بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ومديرى المديريات والادارات المعنية.

وتابع المحافظ تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات وأزمات مفاجئة ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وأنسب أسلوب لمواجهة الأزمة والقرار المناسب للمواجهة.



كما شهد محافظ مطروح اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث على مستوى عدد من مدن المحافظة، ثم تفقد ميداينا اصطفاف معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والاسعاف والحماية المدنية وغيرها من الشركات والمديريات وذلك بأرض الاصطفاف بمنطقة شاطئ روميل، للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادًا لمواجهة الأزمات والكوارث.



وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو المتابعة الدائمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.



يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل بكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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