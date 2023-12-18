خالد سرحان: ألف مبروك لمصر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته الشديدة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وقال سرحان في تصريحات لـ"الدستور"، إنه توقع فوزه لانه لا يوجد شخص مناسب دونه، مردفا: “ألف مبروك لمصر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا كان متوقع لأنه لا يوجد أي شخص مناسب غيره”

وعن رأيه في تطور الفن بفترة حكمه قال خالد سرحان: “الفن أصبح في تطور كبير وزيادة الأعمال الدرامية والأفلام الهامة التي توجه رسالة يستفاد من خلالها المشاهد”.

جدير بالذكر أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.