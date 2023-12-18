"البرلمان العربي": فوز السيسي يجسّد إصرار المصريين على استكمال التنمية

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، مؤكّدا أنَّ ذلك يجسد إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية وبداية قوية للجمهورية الجديدة.

أضاف رئيس البرلمان العربي أنَ الفوز الكبير للرئيس السيسي يجسّد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كل المجالات وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كل المستويات.

وتابع العسومي: «الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس السيسي يؤكد وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية».

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تهنيء السيسي

وقالت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة بمصر بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات المصرية: “تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس السيسي”.

وتابعت في بيان تلقت الدستور نسخة منه: تشمل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين.

وقالت: نحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن.