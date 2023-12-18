سكرتير المرأة والطفل باتحاد العمال تهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدمت سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عايدة محى الدين، وجميع أمانات المرأة بالجمهورية، بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه الكبير بثقة الشعب المصرى برئاسة الجمهورية لمدة ستة سنوات من 2024 إلى 2030 وقيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

الانتخابات الرئاسية المصرية



وأكدت محى الدين، أن المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية كانت رسالة قوية لكل دول العالم والإقبال الكبير على التصويت فى الداخل والخارج كان بمثابة مظاهرة حب للرئيس السيسي الذي حافظ على الأمن القومي والاستقرار، داعية المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الجديدة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة.



كان نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيرى، قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية قادمة وبأغليية مطلقة ويعد هذا الفوز انتصارا للوعى السياسى والدستورى لدى المصريين.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.