الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شاب على يد شقيق زوجته بالغربية

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على شاب أنهى حياة زوج شقيقته إثر التعدي عليه بالضرب بألة حادة علي الرأس لرفض الأخير عودتها إلى منزل المجني عليه ووجود خلافات أسرية بين المجني عليه وشقيقة المتهم بقرية طليمة بمركز سمنود.

 

كما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث.

 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى سلطان موسي  يبلغ من العمر 30 عاما - إثر التعدي عليه بآلة حادة على تسبب في إصابته بنزيف في المخ، وأن وراء الواقعة شقيق زوجة المجني عليه.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

مقتل شاب شقيق زوجته الغربية مديرية أمن الغربية أنهى حياة شقيق زوجته

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