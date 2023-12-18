رئيس شعبة الاتصالات: نهنئ أنفسنا بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة

هنأ المهندس إيهاب سعيد عضو غرفة القاهره التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، معقبا: “نهنئ أنفسنا بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة”.

وقال سعيد في بيان صحفي اليوم، إن المشاركة في الانتخابات هذا العام كات تاريخية وتعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر، مؤكدا أن المشاركة الفعالة هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل.

وأضاف رئيس الشعبة، أن وعي المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيعا ضد مروجي الشائعات والفتن، مؤكدًا أن الطفرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تتطلب استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأناه معا، فهناك العديد من المشاريع القومية لا تزال تحت التنفيذ، بجانب المخاطر التي تحيط بالبلاد تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.



وقال رئيس الشعبة، إن الصورة الحضارية التي قدمها المصريون تمثل صفحة جديدة مشرفة في مستقبل الوطن العظيم، ونموذج خلاق يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتكون الديمقراطية هى البديل الآمن للاستقرار، ومواجهة التحديات وتسليح المجتمع بالوعى ومواجهة الدعاوى المغرضة.

فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.