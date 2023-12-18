الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حازم الجندي مصر شهدت انتخابات رئاسية تنافسية نزيهة

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

هنأ النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية جديد في رئاسة مصر، في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها الجميع بالشفافية والديمقراطية، ومشهد إيجابي.

txt

أول تعليق من عبد السند يمامه بعد إعلان نتيجة الانتخابات: الفائز هو الوطن

txt

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

مصر شهدت انتخابات رئاسية لم يشهد لها مثيلش

وأضاف الجندي في بيان له اليوم أن مصر شهدت انتخابات رئاسية لم يشهد لها مثيل، سادت فيها التنافسية والاحترام المتبادل بين المرشحين، وخلق مساحات واسعة للمتنافسين من خلال الإعلام الخاص أو حتى الحكومي، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل الذي١ ضمن نزاهة العملية الانتخابية.

رسالة للعالم 

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة رسالة للعالم أن في مصر شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، وان الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوطن واستقراره وحماية أمنه القومي، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد وما يحيط بها من مخاطر وأزمات إقليمية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ حالة التنافس والاحترام المتبادل بين المرشحين وأنصارهم والمؤيدين لكل منهم، والذي يؤكد مدى وعي الشعب المصري، فضلا عن ظهور دور الأحزاب الذي أثرى الحياة السياسية من خلال المشهد الانتخابي الذي يشهد له الجميع في الداخل والخارج بالايجابية.

مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الأحزاب

مواد متعلقة

أمين عام "حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

أول تعليق من عبدالسند يمامة بعد إعلان نتيجة الانتخابات: الفائز هو الوطن

حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية: الأجدر على تولى حكم البلاد

الوفد يهنئ الرئيس السيسى بفوزه برئاسة الجمهورية

أمين تنظيم الجيل: 2023 عام عودة الحياة للأحزاب السياسية المصرية

ميرال الهريدى: مشهد انتخابات الرئاسة يعكس التحول فى ملف الإصلاح السياسى

برلمانية: الانتخابات الرئاسية فرصة لإنعاش الحياة الحزبية والسياسية

رئيس مصر أكتوبر: التعددية أسهمت فى زيادة الإقبال للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة