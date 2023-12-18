النائب حازم الجندي مصر شهدت انتخابات رئاسية تنافسية نزيهة

هنأ النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية جديد في رئاسة مصر، في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها الجميع بالشفافية والديمقراطية، ومشهد إيجابي.

مصر شهدت انتخابات رئاسية لم يشهد لها مثيلش

وأضاف الجندي في بيان له اليوم أن مصر شهدت انتخابات رئاسية لم يشهد لها مثيل، سادت فيها التنافسية والاحترام المتبادل بين المرشحين، وخلق مساحات واسعة للمتنافسين من خلال الإعلام الخاص أو حتى الحكومي، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل الذي١ ضمن نزاهة العملية الانتخابية.

رسالة للعالم

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة رسالة للعالم أن في مصر شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، وان الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوطن واستقراره وحماية أمنه القومي، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد وما يحيط بها من مخاطر وأزمات إقليمية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ حالة التنافس والاحترام المتبادل بين المرشحين وأنصارهم والمؤيدين لكل منهم، والذي يؤكد مدى وعي الشعب المصري، فضلا عن ظهور دور الأحزاب الذي أثرى الحياة السياسية من خلال المشهد الانتخابي الذي يشهد له الجميع في الداخل والخارج بالايجابية.