أول تعليق من عبدالسند يمامة بعد إعلان نتيجة الانتخابات: الفائز هو الوطن

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أننا نقبل نتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أننا نتقبل اختيار الشعب المصرى بصدر رحب، ونتقبل الخسارة دون أي مشكلة، وفي النهاية علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين.

وأضاف عبد السند يمامة: بالتأكيد كنا نتمنى الفوز لكن هذه هي الانتخابات، والكل يجب أن يحترم اختيار المصريين، هذه الانتخابات كانت الأفضل من حيث المشاركة والإقبال من المصريين، وهذه نقطة إيجابية للغاية بالطبع نتمنى الوفد أن يكون هو الفائز لكن لعل الوطن هو الفائز بهذه الانتخابات.