الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

طارق الفقي
طارق الفقي

تقدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة؛ لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

 

كما وجه محافظ سوهاج، الشكر للشعب المصري عامة وأهالي وأبناء محافظة سوهاج بشكل خاص على المشاركة الفعالة والإيجابية بأعداد غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ مما يدل على وعي وإدراك الشعب، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، في مواجهة كافة التحديات على الصعيد الدولي والمحلي، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم ورقي وإزدهار.

 

كما هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإعادة انتخابه للرئاسة المصرية للمرة الثالثة على التوالى، هذا الفوز الساحق الذي يبرهن على ثقة عموم الشعب المصرى وإصراره على توليه قيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والاستقرار، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي ٨٩.٦% من مجموع أصوات الناخبين،  بمشاركة بلغت ٦٦.٨٪؜ وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة الرسمية.

وقال  النعماني في برقية تهنئة للرئيس السيسي: "أتوجه لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية لحصولكم على هذا الفوز الساحق فى العملية الانتخابية، والذي جاء نتيجة طبيعية للأداء الوطنى والفريد والكفاءة والإخلاص والعطاء الذى قدمتوه فخامتكم والإعجازات، والإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة من مشروعات قومية وتحقيق استقلالية وسيادة قرار البلاد، حيث تحمل النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة واضحة للتأييد الشعبى الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج، لفخامتكم، هذا الشعب العظيم  الذي ترفض جيناته الطيبة فيروسات الشر، ويصر بقوه وعزيمة علي قهر الإعداء".

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