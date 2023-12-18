مسن يعبر عن حبه للرئيس السيسى بالإسكندرية: "شايلينك جوه العين" (فيديو)

بلافتة كتبت عليها عبارات محبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بها في إحدى يديه، وعلم مصر في يده الأخرى، عبّر مسن من أهالي الإسكندرية عن فرحته وحبه للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وبداخل ميدان سيدي جابر شرق الإسكندرية، توسط الرجل الستيني الميدان رافعًا العلم، مرددًا هتافات "تحيا مصر برئيسها.. لا فترة ولا اتنين، شايلينك جوة العين، يا سيسي يا حامي أرضنا نفديك بدمنا"، وتفاعل معه أهالي الإسكندرية، حيث علت الهتافات والفرحة في أرجاء الميدان الشاهد على الاحتفالات وثورة 30يونيو.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب أم كبار السن وذوي الهمم أم العمال والطلاب؟ فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر".

وتابع: "بأنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها، بل حازت الانتخابات على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، ومن قبلهم إشادة الناخبين".