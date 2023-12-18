الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القس أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى على تجديد ثقة جموع المصريين

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يهنئه فيها بالفوز في انتخابات الرئاسة المصرية، وتجديد ثقة الشعب المصري، والفوز المشرف لفترة رئاسية جديدة.

وجاء في نص البرقية: "تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد ثقة جموع الشعب المصري العظيم، وانتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة".

وتابعت الطائفة: "إن الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده، وإن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم نموذجا للقيادة السياسية القادرة على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، ورؤية وطنية مخلصة، وإرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي تؤثر على حياة ومعيشة المصريين، كما نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الموقف المصري الدولي الأصيل في العلاقات الخارجية، لضمان استقرار وسلامة بلادنا الغالية مصر".

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