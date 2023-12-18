رئيس الإمارات يهنئ السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس الإمارات، وفقًا لفضائية إكسترا نيوز، إن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، لافتًا إلى أننا سنواصل العمل مع مصر على تعزيز العلاقات لما فيه خير لشعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.