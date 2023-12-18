الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الإمارات يهنئ السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان

هنأ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس الإمارات، وفقًا لفضائية إكسترا نيوز، إن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، لافتًا إلى أننا سنواصل العمل مع مصر على تعزيز العلاقات لما فيه خير لشعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

الهيئة الوطنية المؤتمر الصحفي الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي انتخابات رئاسية 2024 الامارات ومصر الرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان

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