تمريرة واحدة خاطئة تكلفهم الكثير.. نظرة لما وراء ضغط فلومينينسي «تحليل»

هو رجل يحب الاستحواذ والضغط على خصومه، تقوم طريقته على العلاقات بين لاعبيه وبعضهم وبينهم وبين الكرة، ويعمل على إرباك الخصوم بالتحركات الدائمة للاعبيه وتقاربهم من بعضهم البعض ومن الكرة، والضغط على الخصم واستعادة الكرة بأسرع وقت ممكن.

هكذا يمكننا اختزال طريقة هجوم فيرناندو دينيز، المدير الفني لفريق فلومينينسيي البرازيلي قبل ساعات من مواجهة الأهلي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.. ولكن ماذا عن دفاعه؟ هذا ما دققت «الدستور» في أعماقه واكتشفت أخطائه لتقدمها هدية لـ"الأهلي" قبل مباراة الليلة.

"الطريقة التي أرى بها كرة القدم في الوقت الحالي تكاد تكون غير موضعية، اللاعبون قادرون على التحرك وتغيير مراكزهم، فالملعب مفتوح واللعبة أكثر حرية، في أماكن معينة من الملعب نتجمع معًا، لذا فإن أحد أنواع الأنظمة أكثر ثباتًا من حيث المواقف والآخر أكثر حرية".

لأن تمريرة واحدة خاطئة تكلفك الكثير

على الرغم من اعتماد فيرناندو دينيز على تقارب المسافات بين لاعبيه، وارتكازهم بشكل مقرب من الكرة حرصًا على الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن، إلا أن تمريرة واحدة خاطئة قد تكلف الفريق الكثير.

بعيدًا عن الشرح النظري، ألق نظرة على الصورة التالية من مباراة فلومينينسي وبوكا جونيورز بنهائي كوبا ليبارتادوريس الأخيرة والتي فاز بها الفريق البرازيلي، ستجد في إحدى رميات التماس للفريق البرازيلي من الجانب الأيسر للجزء الخاص ببوكا جونيورز من الملعب، أي أن الفريق في حالة استحواذ.

ستجد في المساحة حول مارسيلو 5 لاعبين من فريقه فيما يتواجد السادس أعلى يمين الصورة على حدود منطقة الجزاء رفقة مدافع البوكا، بالإضافة إلى مارسيلو نفسه وثنائي الدفاع فتجد في الصورة 9 لاعبين من فلومينينسي.

لاحظ اللاعب المشار له بالسهم، والذي يتحرك بحرية عكس زملائه الملتزم كل منهم بمراقبة لاعب من فلومينينسي، بينما هو يتحرك في اتجاه تمرير الكرة.

بمتابعة اللقطة ستجد اللاعب نفسه تحرك لقطع الكرة من أمام لاعب فلومينينسي وتحول اللعب من حالة استحواذ وهجوم للفريق البرازيلي لحالة دفاع



وتحولت اللعبة إلى هجمة مرتدة لفريق بوكا جونيورز وفرصة محققة للتسجيل لولا التسديدة الضعيفة من مهاجمه، تابع باقي الصور.

الحالة التالية من مباراة جريميو بالدوري البرازيلي يوم 7 ديسمبر الماضي، ويظهر فريق فلومينينسي في حالة ضغط على دفاعات جريميو في الدقيقة 42 من المباراة، وينجح المدافع في تشتيت الكرة من منطقة جزاء فريقه، بعد خطأ من المهاجم في تسلم الكرة.

بمتابعة اللقطة ووصول الكرة ناحية لويس سواريز، مهاجم فريق جريميو، ومحاولة مراوغة مدافع فلومينينسي بترك الكرة تمر بين قدميه ثم تصطدم بقدم المدافع وتعود لاستحواذ جريميو.

بالنظر للصورة يظهر لويس سواريز منطلقًا خلف دفاعات فلومينينسي بكل أريحية وبدون أي مراقبة من الدفاع المشغول بمراقبة وضع الكرة على أمل ارتدادها من أحد زملائهم فيعود الفريق لحالة الاستحواذ والضغط على الخصم.

ثم تصل الكرة للاعب جريميو الذي يمررها مباشرة ناحية لويس سواريز المنطلق خلف 4 مدافعين من فلومينينسي.

ويذهب سواريز في حالة انفراد بالحارس تتسبب في هدف لفريقه.

فقدان الكرة في عملية بناء اللعب

على الرغم من اهتمام فيرناندو دينيز بالاستحواذ وضرورة بناء اللعب بشكل صحيح وبتمريرات قصيرة ودقيقة في مساحات ضيقة من الملعب تتولد بناءً على تحركات لاعبيه المتقاربة من بعضها إلا أن فقدان الفريق للاستحواذ في عملية بناء اللعب كلفه العديد من الأخطاء.

في مباراة بالميراس بالجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري البرازيلي يوم 3 ديسمبر الجاري، يظهر لاعبو فلومينينسي أثناء تبادلهم التمريرات في مساحة ضيقة من الملعب، للحفاظ على استحواذهم على الكرة وإيجاد المنطقة التي سيهاجمون منها.

وهنا يخطيء أحد لاعبي فلومينينسي في تمرير الكرة لزميله فتذهب لحيازة لاعبي بالميراس وتتحول لهجمة مرتدة.

بتتابع اللقطات يظهر تأخر ارتداد لاعبي فلومينينسي للحالة الدفاعية في وقت بناء بالميراس للهجمة المرتدة.

وهنا يمرر لاعب بالميراس الكرة لزميله المتواجد في مساحة كبيرة بوسط الملعب بدون مراقبة.

ثم تصل الكرة للمهاجم المنطلق في حالة انفراد في مساحة كبيرة بين قلب الدفاع والظهير.

الدفاع من العمق

يتركز دفاع فريق فلومينينسي في حالة افتقاده للكرة على منطقة عمق الملعب، تباعًا لتركز الخطة على دخول ظهيري الجنب إلى العمق لتقديم أدوار الدعم الهجومي في عملية تسليم وتسلم الكرة، إذ يتحركان إلى عمق الملعب ويلعبان بين خطوط الخصم، وكذلك الأجنحة لا تبقى في أماكنها على جانبي الملعب، ويتحركون للعمق لزيادة خيارات التمرير للاعب المستحوذ على الكرة.

ويترتب على ذلك وجود مساحات على جانبي الملعب في الحالة الدفاعية للفريق، وهو ما ظهر في الحالة التالية من مباراة جريميو أيضًا، يظهر دفاع فريق فلومينينسي منكمشًا في عمق ملعبه تاركًا المساحات واسعة على جانبي الملعب لأجنحة الخصم المنطلقة

بمتابعة اللقطة تصل الكرة لمهاجم جريميو خلف الظهير الأيمن لفلومينينسي وفي الناحية العكسية للكرة يتواجد لاعب آخر خلف مارسيلو الظهير الأيسر لفلومينينسي، كما تظهر الصورة التالية.