الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: قصفنا حشودًا للاحتلال فى ناحل عوز برشقة صاروخية

قصف
قصف

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، عن قصف حشود للاحتلال في ناحل عوز برشقة صاروخية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف تجمع لجنود الاحتلال جنوب الخليل

وكان إعلام فلسطيني قد أعلن عن أن الاحتلال يحاصر تجمع مدارس تؤوي نازحين في حي الرمال.

وكانت فصائل فلسطينية، أمس الأحد، قد استهدفت مركبة للمستوطنين وتجمعًا لجنود الاحتلال جنوب محافظة الخليل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

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