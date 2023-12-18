الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المستشار محمود فوزى يصل مقر قاعة المؤتمرات لحضور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

وصل، منذ قليل، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية والممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لمقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لحضور مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

 كما حضر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

وشهد مقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر استعدادات مكثفة قبيل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024.

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حضور إعلامي محلي ودولي استعداد لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

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موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وأعلنت الوطنية للانتخابات، فى بيان صادر عنها الجمعة، عن أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أى تظلمات من المرشحين أو وكلائهم فى شأن كل المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

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نتيجة الانتخابات الرئاسية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي قاعة المؤتمرات النائب مصطفى بكري

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