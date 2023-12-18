عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده وإصابة آخر في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الاحتلال عن مقتل 4 جنود جدد وضابط خلال معارك شمال وجنوب قطاع غزة، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الاحتلال إصابة إسرائيلية بإطلاق نار على سيارة قرب مستوطنة بالضفة الغربية، لافتًا إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من مخيم الفارعة شمال الضفة بعد عملية استمرت نحو ساعتين، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.