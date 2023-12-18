الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده وإصابة آخر في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الاحتلال عن مقتل 4 جنود جدد وضابط خلال معارك شمال وجنوب قطاع غزة، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الاحتلال إصابة إسرائيلية بإطلاق نار على سيارة قرب مستوطنة بالضفة الغربية، لافتًا إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من مخيم الفارعة شمال الضفة بعد عملية استمرت نحو ساعتين، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

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