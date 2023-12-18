الصحة الفلسطينية تعلن ارتقاء 110 شهداء خلال الساعات الماضية بشمال غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 110 شهداء شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تستخدم التجويع "سلاح حرب" في غزة

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بعدة غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف كل مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وفي ذات السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل "جريمة حرب".

وأشارت المنظمة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.

وقال مدير شئون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسئولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، مطالبا زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.