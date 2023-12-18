الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار (فيديو)

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، كون البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

وأشارت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، إلى انخفاض درجة الحرارة عن الأمس بمعدل 2 درجة مئوية، فتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال النهار، وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية.

الأجواء معتدلة في معظم المحافظات الجنوبية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء معتدلة في معظم المحافظات الجنوبية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، فالصغرى على القاهرة الكبرى تصل لـ14 درجة مئوية.

وأوضحت أن المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة تزداد بها معدلات البرودة، منوهة بأن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء المقبل لـ20 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالليل تسجل 12 و13 درجو مئوية، وهناك وجود نشاط نسبي للرياح بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

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