مصرع رضيعة اصطدمت بها عربة كارو بمركز طما فى سوهاج

لقيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام مصرعها، جرّاء اصطدام عربة كارو بها أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "فيروز ش ا م"، البالغة من العمر عام ونصف العام، ومقيمة دائرة المركز، مصابة بنزيف بالمخ، ادعاء حادث عربة نقل بطىء كارو، وتوفيت عقب وصولها.

أفادت والدتها المدعوة "منى ا ا س"، 26 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل، اصطدمت بها عربة نقل بطىء كارو يستقلها المدعو "أبو المجد ف ا ف"، 29 عامًا، بائع متجول، ومقيم دائرة المركز؛ مما أدى لإصابتها ووفاتها واتهمته بالتسبب في الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.

بسؤال مستقل العربة أفاد بمضمون ما سبق، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها عن طريق الخطأ.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة، عقب انتفاء الشبهة الجنائية في الواقعة.