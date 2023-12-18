الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على عصابة "المركزي للمحاسبات" بتهمة تهريب مهاجرين

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، الحكم على عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة تهريب 36 مهاجر إلى ايطاليا والنمسا والأردن، وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف  و 220 ألف للمهاجر المهرب 
تبين من خلال الأوراق ان المتهمين هم 
1 - " م.م  . ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات 
2 - " م.م. ع" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات 
3 - " ح. م.ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات 
4 - " ا. ر. ع"
5 - " ع. ر. ج"

ويصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد صبري

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بادارتها وتولي قيادتها وانضم اليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة

وأضاف أمر الاحالة اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي السفر والتحصل منهم علي الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين اثناء سفرهم إلى الخارج.

محكمة جنايات القاهرة الحكم عصابة الجهاز المركزى للمحاسبات تهريب ايطاليا و النمسا والاردن

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