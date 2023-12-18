الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى بيان رسمى.. ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا بالرباط الصليبى

ديفيد ألابا
ديفيد ألابا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة لاعبه ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، وذلك في بيان رسمي أصدره عقب المباراة أمام فياريال.

وتعرض اللاعب للإصابة، خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وفياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ولم يستكمل اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 34.

ونشر ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي: "عقب الفحوصات التي أُجريت للاعبنا ديفيد ألابا تبين أن اللاعب يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف: “من المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

وتعتبر هذه هي الإصابة الثالثة بالرباط الصليبي في صفوف ريال مدريد، بعد تعرض الحارس تيبو كورتوا للإصابة في بداية الموسم كما أصيب إيدير ميليتاو أيضًا.

وفاز ريال مدريد برباعية على فياريال ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

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ريال مدريد يهزم فياريال برباعية وينتزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

وانتزع ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه فياريال 4 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وتقدم الريال عن طريق جود بلينجهام في الدقيقة 25، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 54 سجل خوسيه لويس موراليس الهدف الوحيد لفياريال، فيما أضاف براهيم دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الاثنين مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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