ريال مدريد يقسو على فياريال برباعية وينتزع صدارة الليجا مؤقتًا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم ريال مدريد بهدف عن طريق جود بيلينجهام من رأسية رائعة في الدقيقة 25 بعد عرضية من الكرواتي لوكا مودريتش.

وتوقف اللقاء لإصابة أليكس باينا لاعب فياريال، ولم يتمكن من استكمال المباراة وشارك رامون إسباسيو بديلًا له بالدقيقة 28.

وتوقفت المباراة مجددًا في الدقيقة 34 بعد إصابة ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد الذي لم يتمكن من استكمال المباراة ليتدخل الطاقم الطبي لمساعدته على الخروج من الملعب قبل أن يشارك ناتشو بدلًا منه.

وتمكن البرازيلي رودريجو من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد لكن تم إلغاء الهدف قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف ليتقدم الفريق الملكي بهدفين دون رد.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 41 عقب سقوط بيلينجهام داخل منطقة الجزاء لكن أشار حكم اللقاء باستكمال المباراة.

وتمكن فياريال من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 55 عن طريق لويس موريليس لتصبح النتيجة هدفين لهدف لصالح الفريق الملكي.

وفي الدقيقة 64، استلم براهيم دياز الكرة قبل أن ينطلق ويمر من لاعبي فياريال ثم راوغ وسدد الكرة بطريقة رائعة محرزًا الهدف الثالث لريال مدريد.

واختتم لوكا مودريتش رباعية ريال مدريد في الدقيقة 68 بعدما ضغط رودريجو واستخلص الكرة وسدد لترتد ويقابلها لوكا مودريتش محرزًا الهدف الرابع.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة أورلين تشواميني لاعب ريال مدريد بعد غياب للإصابة وحلّ بديلًا لتوني كروس في الدقيقة 79.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الاثنين مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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